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Otobüste "Kadına laf atma" tartışması kanlı bitti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 22:55 Güncelleme: 12.09.2024 23:35
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Otobüste Kadına laf atma tartışması kanlı bitti

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir halk otobüsü içerisinde laf atma nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, olayda bir kişi aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Saldırgan, ekipler tarafından gözaltına alındı. Otobüsteki kadınlar, şahısa tepki gösterdi.

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