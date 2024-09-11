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Magandalar can aldı! İşinden evine giden şahıs vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 01:39 Güncelleme: 11.09.2024 01:39
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Magandalar can aldı! İşinden evine giden şahıs vuruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletten rastgele açılan ateşte, işinden evine giden vatandaş yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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