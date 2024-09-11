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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 13:07
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ ile ilişkili 2 şüpheliyi yakaladı.

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