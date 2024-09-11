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Kahramanmaraş'ta akılalmaz cinayet! Fazla su istediği için sopayla dövülerek öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 11.09.2024 14:02 Güncelleme: 11.09.2024 14:14
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Kahramanmaraş’ta akılalmaz cinayet! Fazla su istediği için sopayla dövülerek öldürüldü

Kahramanmaraş’ta bir kişi fazla su istediği öne sürülerek sopayla dövülerek öldürüldü. Öldürülen Mesut Kazancı’nın (29) annesi, eşi ve yengesi gözyaşları içerisinde adalet istedi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer su isteyen bir kişinin sopayla dövülerek öldürülmesi olayında 1 şüphelinin tutuklandığını, diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını belirterek, “Çok vahşice bir olay, çok üzüldüm” dedi.

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