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Edirne'de operasyon! 41 düzensiz göçmen yakalandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:56
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Edirne’de operasyon! 41 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 41 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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