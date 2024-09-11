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Yalova’da 2 hırsızlık zanlısına operasyon: Tutuklandılar!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 17:47
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Yalova’da 2 hırsızlık zanlısına operasyon: Tutuklandılar!

Yalova’da motosiklet ve akıllı saat hırsızlığı gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı. Öte yandan çalıntı motosiklet bulunarak Çınarcık ilçesinde sahibine teslim edildi.

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