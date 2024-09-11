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RTÜK'ten Halk TV'ye idari para cezası uygulandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 17:39
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RTÜK’ten Halk TV’ye idari para cezası uygulandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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