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Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi! 34 harften oluşacak

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 14:30
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Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi! 34 harften oluşacak

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı. Ortaya konan alfabedeki her harfin Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmesi kararlaştırıldı.

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