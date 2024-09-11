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Kırklareli'nde otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı! 2 şüpheli tutuklandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 14:43
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Kırklareli’nde otomobilde 6 düzensiz göçmen yakalandı! 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'ndeki otomobilde 6 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

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