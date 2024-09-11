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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 630 bin TL değerinde...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 18:30
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Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 630 bin TL değerinde...

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken 1 kişide gözaltına alındı.

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