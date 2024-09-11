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Teröre geçit yok! Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 18:28
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Teröre geçit yok! Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK’lı yakalandı

Terörle mücadele devam ediyor. Yurt içinde sınır ötesindeki devam eden çalışmalar ile teröre darbeler vurulmaya devam ederken teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Bu kez terörist Edirne'de yakalandı. Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

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