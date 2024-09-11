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İstanbul'da metro hattında arıza! Yoğunluk oluştu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 20:46
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İstanbul’da metro hattında arıza! Yoğunluk oluştu

İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir teknik arıza oluştu. Arıza nedeniyle metro hattında yoğunluk oluşurken seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

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