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Malatya'da torbacı operasyonu: 17 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 18:25
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Malatya’da torbacı operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı. 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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