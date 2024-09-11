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Sinop'ta feci olay! Arıların saldırısına uğradı hayatını kaybetti!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:54
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Sinop’ta feci olay! Arıların saldırısına uğradı hayatını kaybetti!

Sinop'un Türkeli ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Arıların saldırısına uğrayan Hasan Güney, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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