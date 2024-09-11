11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Adıyaman'da inşaat işçisi 5. kattan düşerek öldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:40
ABONE OL
Adıyaman’da inşaat işçisi 5. kattan düşerek öldü

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşaatta çalışan Selahattin Bingöl 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör