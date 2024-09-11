11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sigortasız araçla yakalandı! Sadece deneme yaptım

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 03:44
ABONE OL
Sigortasız araçla yakalandı! Sadece deneme yaptım

İstanbul'un Aksaray ilçesinde S.R.K. isimli yabancı uyruklu bir kişi, ehliyetsiz olarak bindiği sigortasız araçla polis ekiplerine yakalandı. Yakalanan şahsı, "Deneme yaptım sadece" diyerek kendini savundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör