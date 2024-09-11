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Manisa'da 3,9 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 03:49 Güncelleme: 11.09.2024 04:07
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Manisa’da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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