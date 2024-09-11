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Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 03:20 Güncelleme: 11.09.2024 03:30
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Eylül ayının gelmesiyle birlikte yağışlar etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü batı bölgesinde şiddetli olması beklenen yağışlı hava konusunda önemli uyarılarda bulundu. Başta Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. İşte detaylar

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