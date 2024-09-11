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Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 11.09.2024 16:43
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Kızılırmak Nehri’nde kadın cesedi bulundu!

Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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