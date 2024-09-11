11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Muş'ta iki araç çarpıştı: 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 22:51
ABONE OL
Muş’ta iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Muş'un Korkut ilçesinde F.Ç. yönetimindeki araç ile M.N.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Olayda 5 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazazedeler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör