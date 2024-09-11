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Konya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 22:03 Güncelleme: 11.09.2024 22:03
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Konya’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet Ali Aldemir yönetimindeki motosiklet ile M.C. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.

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