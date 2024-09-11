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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı | PKK/KCK üyesi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 23:15
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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı | PKK/KCK üyesi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı.

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