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Elazığ'da feci kaza | Refüje çarptı! 2 kişi öldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 02:07 Güncelleme: 11.09.2024 02:18
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Elazığ’da feci kaza | Refüje çarptı! 2 kişi öldü

Elazığ'da Furkan Bulanık yönetimindeki motosiklet, Kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayla Bulanık ile arkasında oturan Yağız Gür, hayatını kaybetti.

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