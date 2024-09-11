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İstanbul'da hareketli saatler | Polise ateş açtı!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 04:45 Güncelleme: 11.09.2024 04:57
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İstanbul’da hareketli saatler | Polise ateş açtı!

İstanbul'un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği iş yerinde şüpheli bir şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken ateş açan şahıs polis ekiplerine teslim oldu.

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