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Çorum'da kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 18:16
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Çorum’da kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Çorum’un Osmancık ilçesinde dün yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti. Şaban Şahiner'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Osmancık'a bağlı Fındık köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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