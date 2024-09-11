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Malatya'da iki araçta yangın! Alevler kontrol altında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 21:53 Güncelleme: 11.09.2024 21:54
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Malatya’da iki araçta yangın! Alevler kontrol altında

Malatya'da iki ayrı araçta sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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