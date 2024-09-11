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Kocaeli'de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavgada gelişme! 2 tutuklu var

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 01:45 Güncelleme: 11.09.2024 01:46
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Kocaeli’de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavgada gelişme! 2 tutuklu var

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda kafede çıkan tartışma kavgaya döndü. Silahın konuştuğu kavgada iki kardeş öldürüldü ve olaya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 2'si tutuklanırken 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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