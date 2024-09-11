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Elazığ'da 2 motosiklet kazası! Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 00:23
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Elazığ’da 2 motosiklet kazası! Ölü ve yaralılar var

Elazığ'da meydana gelen 2 motosiklet kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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