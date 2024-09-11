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İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 08:52 Güncelleme: 11.09.2024 09:06
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İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabahın erken saatlerinden bu yana bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında çok sayıda çiftlik ve binada büyük maddi hasar meydana geldi.

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