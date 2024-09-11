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İstanbul'da yoğun trafik: Köprülerde durma noktasına geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 09:11 Güncelleme: 11.09.2024 09:15
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İstanbul’da yoğun trafik: Köprülerde durma noktasına geldi

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte haftanın 3. iş gününde de yoğun trafik yaşandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi.

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