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Aydın'da bıçaklı kavga! Yaralı emniyete sığındı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 23:26
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Aydın’da bıçaklı kavga! Yaralı emniyete sığındı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde M.H. ile A.T. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.H., A.T.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı adam olay yerinden uzaklaşarak İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne sığındı. A.T, hastaneye kaldırılırken, saldırgan da gözaltına alındı.

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