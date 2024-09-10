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Doktora kabusu yaşattı! Elektrikli çaydanlıkla saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 11.09.2024 00:14
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Doktora kabusu yaşattı! Elektrikli çaydanlıkla saldırdı

Adana'da işe giriş raporu almak için aile sağlığı merkezine giden Seracettin D., kaydının olmadığını söyleyen Dr. Can Cevher Gürler'e elektrikli çaydanlıkla saldırıp, ağır yaraladı. Doktor yoğun bakım ünitesinde tedaviye, Seracettin D. ise gözaltına alındı.

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