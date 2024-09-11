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Ankara'da silahlı kavga! 3 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 00:12 Güncelleme: 11.09.2024 00:14
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Ankara’da silahlı kavga! 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir iş yerinde aynı aileden olan E.B., A.B. ve Ö.B arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte taraflar birbirlerini silah ve bıçakla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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