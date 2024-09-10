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Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 20 kişi kurtarıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 23:18
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Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 20 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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