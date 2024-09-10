10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

“Türk polisinden kaçılmaz” demişti, yine yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:31 Güncelleme: 10.09.2024 12:31
ABONE OL
Türk polisinden kaçılmaz demişti, yine yakalandı

Aksaray’da yaklaşık 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve yakalanınca “Türk polisinden kaçılmaz” diyen o sürücü bu kez de aynı araçla uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınınca polis otosuna götürülen sürücü araçtaki yeri de beğenmeyip, “Neden arkaya bineceğim, vallahi billahi binmem” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör