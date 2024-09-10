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Aydın'da tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:35
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Aydın’da tonlarca sahte zeytinyağı ele geçirildi!

Aydın'da, 3 ton 980 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi, şüpheliye 680 bin lira idari para cezası kesildi. Ürünleri satmak üzere Bursa ve İstanbul'a göndereceği belirtilen şüpheliye 680 bin lira idari para cezası uygulandı.

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