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Konya'da tır kamyona arkadan çarptı, sürücü kabinde sıkıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:27 Güncelleme: 10.09.2024 12:28
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Konya’da tır kamyona arkadan çarptı, sürücü kabinde sıkıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kabinde sıkışan tır sürücüsü yaralandı.

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