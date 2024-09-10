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Trafiği durduran düğün konvoyuna 22 bin 770 TL para cezası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:41 Güncelleme: 10.09.2024 10:42
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Trafiği durduran düğün konvoyuna 22 bin 770 TL para cezası

Avcılar’da düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolculara toplam 22 bin 770 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücüler hakkın da adli işlem başlatıldı.

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