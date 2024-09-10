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İstanbul’da sahte içki operasyonu 95 bin 618 litre sahte alkol yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:47
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İstanbul’da sahte içki operasyonu 95 bin 618 litre sahte alkol yakalandı

İstanbul’da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 95 bin 618 litre alkollü sıvı ele geçirilirken, 30 şüpheli yakalandı.

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