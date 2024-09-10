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Ağrı Dağı'na zorlu tırmanış kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 10:09
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Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış kamerada

Zirvesinde 12 ay kar eksik olmayan ve özellikle yaz aylarında tırmanış meraklılarının gözdesi olan Ağrı Dağı, eylül ayında da ilgi görmeye devam ediyor.

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