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Fatih'te yüreklerin ağza geldi anlar! Anne ve baba tekneden denize düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 10.09.2024 18:33
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Fatih’te yüreklerin ağza geldi anlar! Anne ve baba tekneden denize düştü

Fatih'te anne ve 2 buçuk yaşındaki çocuğu, kıyıya yanaşan tur teknesinden inmek isterken denize düştü. Anne ve çocuğu arkalarından suya atlayan baba ile teknenin kaptanı ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, o anlar kameraya yansıdı.

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