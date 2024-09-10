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Ressam Teoman Südor vefat etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 11:45 Güncelleme: 10.09.2024 11:46
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Ressam Teoman Südor vefat etti

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinden Teoman Südor hayatını kaybetti. Gülseren Südor ile evli olan sanatçı, yarın toprağa verilecek.

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