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Konya'da genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:47
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Konya’da genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Konya'da bir masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.

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