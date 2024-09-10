10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

12 yaşındaki sürücünün akıllara durgunluk veren kazası

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:35
ABONE OL
12 yaşındaki sürücünün akıllara durgunluk veren kazası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 12 yaşındaki M.A.K., ailesinden habersiz hafif ticari aracı kullanıp, seyir halindeyken cep telefonuyla görüntü çekerken kaza yaptı. Kaza anı ve yaralanan M.A.K.'nın acı içinde bağırışları kameraya yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör