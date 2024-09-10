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Terör örgütü MLKP'ye operasyon: 4 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:34
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Terör örgütü MLKP’ye operasyon: 4 gözaltı

İzmir merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların örgütün basın açıklaması, eleman temini gibi konularıyla ilgilendiği belirtildi.

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