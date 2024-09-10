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Ardahan'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:40
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Ardahan’da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Ardahan merkezde yaban domuzlarının KYK öğrenci yurdu bahçesi içerisine girerek yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı. Yaklaşık iki saat dolaşan ve beslenmeye çalışan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.

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