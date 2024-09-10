10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Otel odasında sevgilisini öldüren şahıs yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:27
ABONE OL
Otel odasında sevgilisini öldüren şahıs yakalandı

Beyoğlu’nda iddiaya göre, bir kişi yabancı uyruklu sevgilisini çıkan tartışmada darp ederek ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli otel görevlisi tarafından yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör