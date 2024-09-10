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Tarım işçilerini taşıyan araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 20:54
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Tarım işçilerini taşıyan araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan ticari araç ile otomobil çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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