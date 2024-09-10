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Bal toplamak için kayalığa çıktı! Hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 21:46 Güncelleme: 10.09.2024 21:48
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Bal toplamak için kayalığa çıktı! Hayatını kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Namet Kaptan (55) kaya balı toplamak için çıktığı kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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