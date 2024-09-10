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ASELSAN'ın ilk 6 aydaki net karı yüzde 133 arttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 10.09.2024 20:23 Güncelleme: 10.09.2024 20:39
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ASELSAN’ın ilk 6 aydaki net karı yüzde 133 arttı

ASELSAN'ın yılın ilk yarısında cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyüyerek 35,7 milyar TL'ye ulaşırken, net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artarak 3,6 milyar TL oldu. SELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptığı açıklamada, "Rakamlarla somutlaşan yüksek büyüme performansımızla başarı çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz. ASELSAN, küresel bir şirkete dönüştü" dedi.

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